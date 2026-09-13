Эксперт: поздравление Трампа показывает особое внимание США к Казахстану

Заблаговременное поздравление президента США Дональда Трампа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с предстоящим 35-летием независимости страны свидетельствует об особом внимании Вашингтона к Казахстану. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор Международного университета информационных технологий Дулатбек Кыдырбекулы. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

По мнению эксперта, поздравление главы США, направленное за несколько месяцев до юбилейной даты, имеет важное политическое значение и отражает динамику развития двусторонних отношений.

«До юбилейной даты еще около трех месяцев, но заблаговременное поздравление, конечно, удивляет. Но приятно удивляет. Ведь поздравительное послание шлет глава великой страны, первой экономики мира! Этот жест показывает, что США уделяют особое внимание Казахстану, что придает двусторонним отношениям более интенсивное развитие», — отметил Кыдырбекулы Дулатбек Балгабекович.

Он подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и США сегодня выходит за рамки традиционного энергетического взаимодействия. По словам политолога, изменение глобальной экономической повестки, в том числе рост значения редкоземельных металлов, создает новые возможности для развития партнерства.

«Прежде США обращали внимание на Казахстан как на одного из экспортеров нефти. Но теперь эпоха нефти постепенно сменяется на эпоху редкоземельных металлов. Также Казахстан со своей стороны из объекта мировой геополитики переходит в субъект. США воспринимают Казахстан самостоятельным политическим актором. И это формирует ведение совместной политики Казахстана и США на региональном и глобальном уровне», — сказал эксперт.

Он также считает, что Казахстан приобретает все большее значение в системе международных отношений благодаря своей внешнеполитической позиции и участию в крупных инфраструктурных проектах.

«Как будто США ждали этого момента 35 лет, но если серьезно, то в мире политических противоречий происходят постоянные перемены, иногда даже радикальные. Прежде Трамп считал, что после ухода американских войск из Афганистана США уделяют Центральной Азии второстепенное значение. Но из-за ряда факторов таких как нейтралитет в российско-украинской войне, формирование срединного коридора из Китая в Европу, невмешательство в американо-иранский конфликт Астана для Вашингтона становится потенциальной политической фигурой в американо-китайских отношениях», — отметил Кыдырбекулы Дулатбек Балгабекович.

Таким образом, по оценке эксперта, поздравление Дональда Трампа Касым-Жомарту Токаеву отражает не только уважение к юбилейной дате независимости Казахстана, но и растущий интерес США к роли страны в региональных и глобальных процессах. Расширение взаимодействия в сфере энергетики, критически важных минералов, транспорта и международной политики создает дополнительные предпосылки для укрепления казахстанско-американского партнерства.

Напомним, Трамп первым поздравил Токаева с 35-летием Независимости Казахстана.