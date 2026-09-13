Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц

Двух сотрудниц туристической полиции Астаны уволили по итогам служебной проверки после публикации видео с тревел-блогером. В полиции заявили, что во время исполнения служебных обязанностей женщины нарушили нормы служебной этики и требования к поведению сотрудников.

Инцидент произошел на одной из улиц столицы. Тревел-блогер Haggagovic подошел к сотрудницам туристической полиции, поднял их на руки и покружил, после чего опубликовал видео в социальных сетях.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. В связи с произошедшим в Департаменте полиции Астаны провели служебную проверку.

В полиции пояснили, что сотрудники правоохранительных органов обязаны соблюдать установленные правила поведения независимо от обстоятельств.

«Сотрудницы туристической полиции столицы при исполнении служебных обязанностей допустили нарушение норм служебной этики и требований к поведению сотрудника полиции. Подобное поведение при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде является неприемлемым. Сотрудник полиции обязан в любой ситуации соблюдать профессиональную дистанцию и установленную культуру поведения», — сообщили в ДП Астаны.

По результатам проверки обе сотрудницы были уволены из органов внутренних дел.