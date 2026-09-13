Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 14 сентября

Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и 14 областях Казахстана на 14 сентября. В северных регионах ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, местами — сильный дождь и туман. Во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидается юго-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируют туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере порывы 15-20 м/с, днем — 15-20 м/с, на севере и востоке временами 25 м/с. На юге, севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем временами ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем временами порывы 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на севере — сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере прогнозируют туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере и юге порывы 23-28 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируют туман. Ветер западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, днем на юге временами 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем прогнозируется юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидается западный, юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на севере и востоке ожидается западный, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на западе, севере и в центре ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее днем ожидается юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Днем в горных районах прогнозируется северо-западный ветер 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области с 14 по 16 сентября на северо-западе сохранится высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на северо-западе ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Уральске ночью и утром также прогнозируют туман.