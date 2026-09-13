Директора АУЭС в Актау арестовали по делу о мошенничестве

Директор ГКП «Актауское управление электрических сетей» находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве.

По информации прокуратуры, 22 июля 2026 года Департамент Комитета национальной безопасности по Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении руководителя предприятия.

Уголовное дело расследуется по пунктам 2) и 3) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана. Речь идет о предполагаемом мошенничестве с использованием должностного положения, а также в отношении двух или более потерпевших.

13 августа следственный суд Актау санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы уголовного дела в порядке статьи 300 УПК находятся в производстве прокуратуры Мангистауской области.

При этом подробности расследования в надзорном ведомстве не раскрывают, сославшись на требования статьи 201 УПК о недопустимости разглашения иных данных досудебного расследования в интересах следствия.

В прокуратуре также подчеркнули, что имеющиеся доказательства не имеют заранее установленной силы и должны оцениваться в совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. До принятия окончательного процессуального решения по делу ведомство воздержалось от дополнительных комментариев.

Ранее сообщалось о задержании руководителя АУЭС, однако официальная информация о причинах задержания тогда не раскрывалась. Теперь прокуратура официально подтвердила возбуждение уголовного дела, содержание директора предприятия под стражей и завершение расследования.