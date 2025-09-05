45 инвестпроектов запустили в Казахстане: создано порядка 6 тысяч рабочих мест
Акиматы регионов формируют "заказ на инвестиции".
В ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT Олжас Бектенов отметил, что Правительством продолжается работа по повышению инвестиционной привлекательности страны, передаёт BAQ.KZ.
За первый квартал текущего года объем инвестиций достиг 6,6 млрд долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Определены приоритетные направления: углехимия, нефтехимия, глубокая переработка зерновых, производство оборудования и другие сектора. По каждой из этих "ниш" акиматы регионов формируют так называемый "заказ на инвестиции" с учетом отраслевой специализации и инфраструктурной готовности территорий.
"Только в прошлом году в эксплуатацию введено 45 проектов с участием иностранного капитала стоимостью 1,3 миллиарда долларов и созданием порядка 6 тысяч рабочих мест. Всего общенациональный пул включает свыше 1100 проектов на сумму около 144 миллиардов долларов с созданием более 220 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Олжас Бектенов.
