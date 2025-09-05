В ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT Олжас Бектенов отметил, что Правительством продолжается работа по повышению инвестиционной привлекательности страны, передаёт BAQ.KZ.

За первый квартал текущего года объем инвестиций достиг 6,6 млрд долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Определены приоритетные направления: углехимия, нефтехимия, глубокая переработка зерновых, производство оборудования и другие сектора. По каждой из этих "ниш" акиматы регионов формируют так называемый "заказ на инвестиции" с учетом отраслевой специализации и инфраструктурной готовности территорий.