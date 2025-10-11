В Актау с участием крупнейших нефтегазовых компаний Казахстана состоялись форум нефтегазового машиностроения и День открытых дверей операторов, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, крупных нефтегазовых операторов, отраслевых ассоциаций и институтов развития, а также отечественных и зарубежных предприятий нефтегазового машиностроения. На площадке форума прошла выставка казахстанских производителей, где 45 компаний представили свою продукцию — металлические конструкции, трубы, насосы, нефтехимическое и химическое оборудование и другое.

Главная цель мероприятия — всестороннее развитие отечественного производства за счёт поддержки участия казахстанских товаропроизводителей в реализации крупных национальных проектов, сокращение зависимости от импорта и предоставление новых возможностей для предприятий региона.

Открывая форум, Председатель Мажилиса отметил, что за годы Независимости Казахстан стал одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке. Благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов с участием ведущих зарубежных компаний были подготовлены тысячи высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, освоены самые передовые технологии. Особую роль в этом должен сыграть нефтегазовый сектор. Спикер Мажилиса подчеркнул, что данный форум направлен на выработку совместных решений по достижению поставленной цели с участием всех заинтересованных сторон.

"Перед нами стоит задача превратить Казахстан в индустриального лидера. Этот вопрос на особом контроле Главы государства. Парламент продолжит оказывать всестороннюю законодательную поддержку данному курсу. Если государство выстроит эффективную политику, а предприятия будут стремиться сделать свою продукцию конкурентоспособной в соответствии с международными стандартами, то появятся новые рабочие места, укрепится экономическая независимость Казахстана и повысится благосостояние нашего народа", — сказал Ерлан Кошанов.

Говоря о текущей ситуации в целом, Спикер Мажилиса подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании – "Тенгизшевройл", KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей. Это — результат совместной работы Парламента и Правительства.

Выступая на форуме, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что Мангистауская область является одним из ключевых опорных регионов нефтегазовой промышленности Казахстана.

Он остановился на поручениях Главы государства по укреплению промышленного потенциала, увеличению доли местного содержания и развитию обрабатывающего сектора.

"Необходимо максимально использовать собственное сырьё и оборудование. В этом направлении важно создавать новые возможности для местных предприятий за счёт оптимизации процедур закупок, поддержки оффтейк-соглашений и сертификации, чтобы обеспечить гарантированный спрос на отечественную продукцию", — отметил Нурдаулет Килыбай.

В ходе форума выступили вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек, председатель правления АО "НК КазМунайГаз" Асхат Хасенов, а также руководители нефтегазовых операторов — Джанкарло Рую (NCOC), Марко Марсили (KPO), Уильям Лакоби (ТШО), Алик Айдарбаев (KKO) и Мухтар Аутбаев (Silleno).

Они поделились своими инициативами по развитию местного содержания и расширению сотрудничества с казахстанскими производителями.

В рамках торжественного мероприятия между компаниями НКОК, КПО, ТШО и отечественными производителями нефтегазового оборудования, а также поставщиками услуг было заключено около 40 контрактов на общую сумму 244 млрд тенге.

Кроме того, в целях развития сотрудничества с отечественными товаропроизводителями было подписано 19 меморандумов. Эти документы направлены на расширение производственных и сервисных возможностей, а также на стимулирование участия казахстанских поставщиков в цепочке поставок крупных проектов.

Дополнительно в ходе поездки депутаты Мажилиса посетили Мангистауский атомный энергетический комбинат и компанию "КазАзот", а также ознакомились со строительством нового завода по производству нефтяного оборудования "Каскор-Машзавод" в Жанаозене и работой станции по очистке воды в селе Жетыбай.