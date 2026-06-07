Житель Татарстана погиб при крушении собранного им самолета
57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
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В Татарстане расследуют обстоятельства авиакатастрофы с участием самодельного легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот, сообщает Татар-информ.
Трагедия произошла неподалеку от села Казанбаш Арского района. По информации регионального управления МЧС, потерпел крушение легкомоторный самолет, которым управлял 57-летний местный житель. Мужчина скончался на месте происшествия.
Как выяснилось, погибший увлекался авиацией и самостоятельно сконструировал воздушное судно. В настоящее время причины катастрофы устанавливаются. По факту случившегося начата проверка, к расследованию подключилась Татарская транспортная прокуратура.
По данным СМИ, самолет еще не прошел официальную регистрацию. Воздушное судно было собрано на частном аэродроме в селе Казанбаш, а в ближайшее время его должна была осмотреть специальная комиссия. Однако, не дожидаясь завершения необходимых процедур, владелец решил выполнить полет самостоятельно.
Обстоятельства происшествия и возможные нарушения требований безопасности будут установлены в ходе проверки.
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