Житель Татарстана погиб при крушении собранного им самолета

В Татарстане расследуют обстоятельства авиакатастрофы с участием самодельного легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот, сообщает Татар-информ.

Трагедия произошла неподалеку от села Казанбаш Арского района. По информации регионального управления МЧС, потерпел крушение легкомоторный самолет, которым управлял 57-летний местный житель. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, погибший увлекался авиацией и самостоятельно сконструировал воздушное судно. В настоящее время причины катастрофы устанавливаются. По факту случившегося начата проверка, к расследованию подключилась Татарская транспортная прокуратура.

По данным СМИ, самолет еще не прошел официальную регистрацию. Воздушное судно было собрано на частном аэродроме в селе Казанбаш, а в ближайшее время его должна была осмотреть специальная комиссия. Однако, не дожидаясь завершения необходимых процедур, владелец решил выполнить полет самостоятельно.

Обстоятельства происшествия и возможные нарушения требований безопасности будут установлены в ходе проверки.