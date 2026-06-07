Конгрессмен США допустил возобновление ударов по Ирану

Член Палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон заявил, что вероятность новых американских ударов по территории Ирана остается высокой.

Соответствующее мнение республиканец от штата Техас высказал в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Вашингтоном и Тегераном, конгрессмен предположил, что военный сценарий может вновь оказаться на повестке дня.

«Думаю, это неизбежно произойдет», — заявил Фэллон, который входит в комитет по вооруженным силам и специальный комитет по разведке Палаты представителей.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее оценил ход переговоров с Ираном как успешный. Вместе с тем американский лидер подчеркивал, что Вашингтон готов вернуться к масштабным военным действиям в случае угрозы американским военнослужащим.

Напомним, США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе несмотря на перемирие.