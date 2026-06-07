Конгрессмен США допустил возобновление ударов по Ирану
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Член Палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон заявил, что вероятность новых американских ударов по территории Ирана остается высокой.
Соответствующее мнение республиканец от штата Техас высказал в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Вашингтоном и Тегераном, конгрессмен предположил, что военный сценарий может вновь оказаться на повестке дня.
«Думаю, это неизбежно произойдет», — заявил Фэллон, который входит в комитет по вооруженным силам и специальный комитет по разведке Палаты представителей.
Между тем президент США Дональд Трамп ранее оценил ход переговоров с Ираном как успешный. Вместе с тем американский лидер подчеркивал, что Вашингтон готов вернуться к масштабным военным действиям в случае угрозы американским военнослужащим.
Напомним, США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе несмотря на перемирие.
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