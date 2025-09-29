В Туркестанской области реализуется масштабный туристический проект — строительство горнолыжного курорта в горах Каскасу. Стоимость проекта оценивается в 46 миллиардов тенге, а завершение работ запланировано к 2029 году. Об этом рассказал на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев, передаёт BAQ.KZ.

"Да, этот проект нам хорошо известен. Он реализуется в Туркестанской области. По имеющейся информации, акимат проинформировал, что стоимость самого проекта составляет около 46 миллиардов тенге. Со стороны акимата оказана поддержка на строительство инфраструктуры в размере около 3 миллиардов тенге. Эти средства были направлены на проведение электроснабжения, строительство канализации и подстанции", — сообщил Карипбаев.

Строительство проекта рассчитано до 2029 года. По словам Карипбаева, курорт в Каскасу должен стать новой туристической точкой притяжения, создать рабочие места и дать толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе.