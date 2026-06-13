48 семей получили новое жилье в Актюбинской области

В городе Кандыагаш — административном центре Мугалжарского района Актюбинской области — 48 семей, состоящих в очереди на получение жилья, стали обладателями ключей от новых квартир.

В торжественной церемонии принял участие аким района Дархан Ермаганбетов, который поздравил новосёлов с этим знаменательным событием.

«Обеспечение населения жильём является одним из приоритетных направлений государственной политики. В соответствии с этим в регионе активно ведётся жилищное строительство и на системной основе реализуются меры по обеспечению жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эти многоквартирные жилые дома, уже введённые в эксплуатацию, построены в рамках механизма государственно-частного партнёрства. В соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство, квартиры передаются гражданам, состоящим в очереди на жильё, через Отбасы банк», — отметил аким района.