48 семей получили новое жилье в Актюбинской области
Квартиры предоставлены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или с особыми потребностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодетным семьям.
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В городе Кандыагаш — административном центре Мугалжарского района Актюбинской области — 48 семей, состоящих в очереди на получение жилья, стали обладателями ключей от новых квартир.
В торжественной церемонии принял участие аким района Дархан Ермаганбетов, который поздравил новосёлов с этим знаменательным событием.
«Обеспечение населения жильём является одним из приоритетных направлений государственной политики. В соответствии с этим в регионе активно ведётся жилищное строительство и на системной основе реализуются меры по обеспечению жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эти многоквартирные жилые дома, уже введённые в эксплуатацию, построены в рамках механизма государственно-частного партнёрства. В соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство, квартиры передаются гражданам, состоящим в очереди на жильё, через Отбасы банк», — отметил аким района.
Строительство нового многоквартирного жилого дома вело ТОО «ЗемСтрой и К».
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