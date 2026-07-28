В Алматы с 28 июля изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов

В Алматы с 28 июля временно изменится схема движения четырех маршрутов общественного транспорта из-за ремонтных работ на улице Хо Ши Мина.

По данным акимата города, ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы Универсиадной до проспекта Т. Рыскулова в северном направлении. В связи с этим изменения затронут маршруты №19, №84А, №96 и №109.

Автобус №19 в западном направлении будет следовать по улицам Бауыржана Момышулы, Универсиадной, Хо Ши Мина и Мухамедханова, где выполнит разворот, после чего вернется на улицу Хо Ши Мина и далее направится к конечной остановке «мкр. Нуркент». В обратном направлении маршрут пройдет от конечной остановки по улице Универсиадной и улице Бауыржана Момышулы, после чего движение продолжится по прежней схеме.

Маршрут №84А в южном направлении будет следовать по улице Хо Ши Мина, затем по улице Универсиадной и далее по действующей схеме. Обратное направление останется без изменений.

Автобус №96 в южном направлении проследует по улице Бауыржана Момышулы, улице Универсиадной и улице Хо Ши Мина, после чего выполнит разворот по кольцу и направится к конечной остановке «мкр. Нуркент». В обратном направлении автобус будет двигаться от конечной остановки по улице Универсиадной и улице Бауыржана Момышулы, затем продолжит движение по прежней схеме.

Маршрут №109 в южном направлении изменит движение на участке по улице Хо Ши Мина с последующим выездом на улицу Универсиадную. В обратном направлении маршрут продолжит работать без изменений.

Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок по данному направлению.