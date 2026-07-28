ФИФА назвала гол Сидни Кабрала лучшим на чемпионате мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира-2026. Самым красивым признан мяч защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации.

Кабрал забил гол в матче 1/16 финала против сборной Аргентины. На 103-й минуте встречи защитник отличился во второй раз и сравнял счет — 2:2. В итоге аргентинцы одержали победу в дополнительное время со счетом 3:2.

В голосовании за лучший гол турнира второе место занял мяч Элдора Шомуродова из сборной Узбекистана, третьим стал гол Вильсона Изидора из команды Гаити.

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.