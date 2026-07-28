Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона
Полицейские также пресекли более тысячи правонарушений и выявили 24 нетрезвых водителя.
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С начала туристического и купального сезона на побережье озера Алаколь сотрудники полиции вернули родителям 95 потерявшихся детей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.
По данным ведомства, с начала сезона в полицию поступило 110 сообщений и вызовов от туристов, оказавшихся в различных жизненных ситуациях.
Кроме того, правоохранители пресекли 1014 правонарушений. Наиболее распространенными стали нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.
В ходе профилактических мероприятий на побережье также выявили 24 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность туристов в период купального сезона.
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