Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона

С начала туристического и купального сезона на побережье озера Алаколь сотрудники полиции вернули родителям 95 потерявшихся детей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, с начала сезона в полицию поступило 110 сообщений и вызовов от туристов, оказавшихся в различных жизненных ситуациях.

Кроме того, правоохранители пресекли 1014 правонарушений. Наиболее распространенными стали нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий на побережье также выявили 24 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность туристов в период купального сезона.