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  • Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона

Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона

Полицейские также пресекли более тысячи правонарушений и выявили 24 нетрезвых водителя.

28 Июля 2026, 02:04
АВТОР
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МВД РК 28 Июля 2026, 02:04
28 Июля 2026, 02:04
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Фото: МВД РК

С начала туристического и купального сезона на побережье озера Алаколь сотрудники полиции вернули родителям 95 потерявшихся детей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, с начала сезона в полицию поступило 110 сообщений и вызовов от туристов, оказавшихся в различных жизненных ситуациях.

Кроме того, правоохранители пресекли 1014 правонарушений. Наиболее распространенными стали нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий на побережье также выявили 24 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность туристов в период купального сезона.

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