5 человек спасли из снежного заноса в области Абай
Застряли три легковых автомобиля.
Сегодня 2026, 03:12
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Кокпектинском районе в снежном заносе застряли три легковых автомобиля, передает BAQ.KZ.
Спасатели МЧС оперативно выехали на место происшествия и эвакуировали из трех автомобилей пять человек в село Кокпекты.
В медицинской помощи спасённые не нуждались.
