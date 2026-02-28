5 человек спасли из снежного заноса в области Абай

Застряли три легковых автомобиля.

Сегодня 2026, 03:12
АВТОР
Сегодня 2026, 03:12
Сегодня 2026, 03:12
Фото: Pixabay.com

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Кокпектинском районе в снежном заносе застряли три легковых автомобиля, передает BAQ.KZ.

Спасатели МЧС оперативно выехали на место происшествия и эвакуировали из трех автомобилей пять человек в село Кокпекты.

В медицинской помощи спасённые не нуждались.

