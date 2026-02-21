Национальный парк был создан в 1996 году на площади 164 450 гектаров. Сегодня его территория увеличена до 200 160 гектаров, расширившись за 30 лет на 35 710 гектаров. Это наглядный результат последовательной государственной политики в сфере сохранения природного наследия и развития системы особо охраняемых природных территорий, передает BAQ.KZ.

В период 1996–2025 годов на площади 1 637 гектаров высажено 5 010 000 саженцев деревьев. В настоящее время функционируют 7 временных питомников, обеспечивающих парк качественным посадочным материалом.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории парка действуют 4 лесные пожарные станции, где службу несут 41 сотрудник противопожарной охраны. За 30 лет отремонтировано 6 626,5 км противопожарных дорог и проведён уход за 2 340 км противопожарных полос.

За 30 лет количество посетителей увеличилось в 34,5 раза и в 2025 году достигло 945,9 тыс. человек. За этот период организовано 3 211 экологических мероприятий, охвачено более 2 миллионов волонтёров и экоактивистов.

Количество туристических маршрутов возросло с 8 до 46. В ближайшие три года планируется открытие ещё 30 новых маршрутов.

В научном направлении функционируют 2 генетических резервата. Создан клоновый архив яблони Сиверса, ведётся работа по сохранению генетического фонда редких растений, занесённых в Красную книгу.

Отмечается устойчивый рост численности редких животных:

– снежный барс — 39 особей;

– тяньшанский бурый медведь — 85 особей;

– каменная куница — 493 особи;

– беркут — 97 особей.

С момента основания опубликовано более 350 научных статей и свыше 8 000 научно-популярных материалов. В 2024 году впервые среди национальных парков была открыта лаборатория in-vitro. В 2025 году при защите лесных массивов впервые применён авиационный метод обработки.

Кроме того, количество инвестиционных проектов увеличилось с 1 до 94. В настоящее время на территории парка функционируют 3 горнолыжных курорта, 5 визит-центров и ряд современных объектов отдыха.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк и впредь будет последовательно продолжать работу по охране природы, развитию научных исследований и продвижению принципов устойчивого туризма.