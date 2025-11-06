Жительница Караганды обратилась в суд с иском к трём городским медицинским учреждениям, требуя компенсацию морального вреда за ненадлежащую медицинскую помощь её 16-летнему сыну, который впоследствии скончался, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте 2023 года подросток поступил в приёмное отделение детской больницы с высокой температурой, слабостью и вялостью, сохранявшимися на протяжении десяти дней. Несмотря на серьёзность состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась, однако отказ не был оформлен должным образом, и необходимость наблюдения в стационаре ей надлежащим образом не разъяснили.

Ребёнка разместили в дневном стационаре, хотя с учётом клинической картины он нуждался в круглосуточном наблюдении и дополнительном обследовании. Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного анализа крови на стерильность, при этом были выявлены нарушения в ведении медицинской документации. Позже, при ухудшении состояния и подозрении на злокачественное новообразование, подростка госпитализировали в круглосуточный стационар, однако руководство больницы и Управление здравоохранения своевременно не организовали срочный консилиум с привлечением специалистов республиканских центров, телемедицинские консультации и возможный перевод в профильное учреждение также не были проведены.

Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического диагноза. Спустя месяц после первого обращения за помощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения. Проверка Комитета медицинского и фармацевтического контроля с привлечением профильных специалистов подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг.

Суд первой инстанции признал требования матери обоснованными и взыскал с трёх медицинских организаций Караганды 5 миллионов тенге компенсации морального вреда.