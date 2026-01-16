  • 16 Января, 13:13

5 жителей области Абай незаконно добывали золото

Сегодня, 12:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 жителей области Абай незаконно добывали золото Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22
89

В области Абай специализированная природоохранная прокуратура пресекла факты незаконной добычи золота, передает BAQ.KZ.

– Специализиированной природоохранной прокуратурой в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять лиц, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений. У нарушителей изъяты металлоискатели, использовавшиеся для незаконной деятельности, – сообщили в прокуратуре области Абай.

Судом указанные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 463 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа в размере 41 286 тенге,  оборудование конфисковано в доход государства.



Самое читаемое

Наверх