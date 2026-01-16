В области Абай специализированная природоохранная прокуратура пресекла факты незаконной добычи золота, передает BAQ.KZ.

– Специализиированной природоохранной прокуратурой в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять лиц, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений. У нарушителей изъяты металлоискатели, использовавшиеся для незаконной деятельности, – сообщили в прокуратуре области Абай.