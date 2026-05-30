Более 4 тысяч деревьев высадили в новом экопарке Караганды

В Караганде активно развивается новый микрорайон между Голубыми Прудами и Юго-Востоком. Здесь возводятся жилые дома, будет спортивный кластер, в планах детские сады и школы. И уже растёт новый современный экопарк площадью 200 гектаров.

С момента его рождения в середине мая посадили 2,6 тысячи деревьев — дубы, яблони, сосны и карагачи. Сегодня в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» прошёл масштабный субботник по озеленению, на который приехали делегации из всех городов и районов области. В экопарке добавилось ещё больше двух тысяч деревьев.

— Асар — это когда люди объединяются ради общего дела, не ожидая вознаграждения и не перекладывая ответственность на других. Мне кажется символичным, что уже третью неделю подряд жители нашей области собираются вместе ради одной цели. Мы часто оцениваем подобные проекты по количеству высаженных деревьев или объёму выполненных работ. Но главный результат таких акций измеряется не только цифрами. Главный результат — это вы! Люди, которым небезразлично наше общее будущее. Потому что любой парк начинается не с дорожек, освещения или благоустройства. Он начинается с людей, которые считают эту землю своей и готовы заботиться о ней, — обратился к участникам субботника аким области Ермаганбет Булекпаев.

К примеру, из Нуринского района, который от областного центра отделяет почти 200 км, приехали 50 человек и привезли сотню пирамидальных тополей.

Аким города Мейрам Кожухов рассказал, как будет дальше развиваться экопарк и микрорайон. Этап весеннего озеленения завершается, а следующий продолжится осенью. В этом году планируется посадить 15 тысяч деревьев.

Новый парк станет местом активного отдыха жителей с современными прогулочными аллеями, велосипедными дорожками, спортивными площадками и уютными беседками.

На макете представлено будущее всего микрорайона.Сейчас здесь 26 многоэтажек, а со временем станет 55 жилых комплексов – это более семи тысяч новых квартир.

По словам акима города, будет построено 7 детских садов, 5 школ, больничный комплекс, спортивный кластер с новым стадионом.

В этом месте планируется более 60 км новых дорог, в этом году начнут их проектирование. Кроме того, должны завершить строительство новой автомагистрали, которая свяжет Юго-Восток и Майкудук.

Под спортивный кластер отведено 75 га. Как сообщил Мейрам Кожухов, проектирование объектов уже идёт.

Будут Академия футбола, стадион категории UEFA на 12 тысяч зрителей, Ледовый дворец, легкоатлетический манеж, спортивная школа-интернат, физкультурно-оздоровительный центр для людей с особыми потребностями и другие объекты как для профессионалов, так и массового спорта.