Масштабная амнистия-2026: в МВД озвучили подробности

Как отметили в ведомстве, новый этап конституционного развития закрепил принципы справедливости, гуманизма и уважения достоинства человека, что стало важной основой для дальнейшего совершенствования правовой системы.

Амнистия рассматривается не как проявление снисходительности к правонарушителям, а как исключительный правовой акт, отражающий гуманистический характер государственной политики. Ее главная цель — содействовать социальной адаптации граждан, совершивших правонарушения, но не представляющих значительной общественной опасности.

Государство намерено снизить правовые и финансовые барьеры, которые препятствуют возвращению таких граждан к полноценной общественной, трудовой и экономической жизни.

В рамках реализации поручения Президента депутаты Мажилиса разработали законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений. МВД совместно с другими государственными органами участвует в его обсуждении и доработке.

Кого коснется уголовная амнистия

По данным МВД, уголовная амнистия будет распространяться на лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Кроме того, под ее действие могут попасть осужденные за преступления средней тяжести, если причиненный ущерб отсутствует либо был полностью возмещен.

Для отдельных категорий осужденных предусмотрено сокращение сроков наказания в зависимости от тяжести совершенного деяния и поведения человека во время отбывания наказания.

По словам заместителя начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермека Шульдена, меры уголовной амнистии могут затронуть более 15 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысячи осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что амнистия не создаст угроз для общественной безопасности, поскольку законопроект содержит четкие ограничения.

Под ее действие не подпадут лица, осужденные за террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних.

Также амнистия не будет применяться к лицам, совершившим повторные преступления.

Впервые в истории Казахстана проведут административную амнистию

Особенностью инициативы станет проведение административной амнистии, которая в истории независимого Казахстана осуществляется впервые.

Она затронет 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

Предполагается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой — нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей — от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные до 24:00 17 марта 2026 года включительно.

По данным МВД, только по линии ведомства амнистия может охватить около одного миллиона административных штрафов на общую сумму свыше 17 млрд тенге.

Какие штрафы не спишут

В МВД подчеркнули, что административная амнистия не будет распространяться на правонарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, а также общественному порядку.

В частности, речь идет о незаконном обороте оружия и наркотиков, грубых нарушениях правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав.

Также амнистия не коснется повторных правонарушений и дел, находящихся на рассмотрении судов.

В ведомстве заверили, что проведение амнистии не повлияет на эффективность действующих механизмов контроля и не скажется на уровне общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента Казахстана. По мнению разработчиков, документ призван объединить принципы гуманизма и неотвратимости ответственности, сохраняя баланс между поддержкой граждан и обеспечением общественной безопасности.