Пять человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Вирджинии

По меньшей мере пять человек погибли и еще 44 получили ранения в результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей на межштатной автомагистрали I-95 в американском штате Вирджиния.

Как сообщает телеканал ABC News, авария произошла в округе Стаффорд, примерно в 70 км к югу от Вашингтона. По данным полиции, водитель автобуса проигнорировал дорожные знаки о необходимости снижения скорости из-за ремонтных дорог, в результате чего врезался во внедорожник, после чего столкнулся еще с несколькими машинами.

В результате удара один из автомобилей загорелся. Среди погибших - семья из четырех человек из штата Массачусетс: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина, 13-летняя девочка и 7-летний мальчик. Еще одной жертвой стала 25-летняя женщина, находившаяся во внедорожнике.

Пострадавшие были доставлены в больницы, трое из них находятся в критическом состоянии. Автобус следовал из Нью-Йорка в Шарлотт (штат Северная Каролина) и перевозил около 34 пассажиров. Водитель автобуса также получил травмы.

По факту проводится расследование, к нему уже подключился Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).