После масштабного фермерского протеста в Брюссель городским службам пришлось вывезти более 50 тонн мусора, передает BAQ.KZ со ссылкой на VRT News. Как сообщила региональная служба уборки Net Brussel, работы продолжались до позднего вечера четверга и велись в усиленном режиме под контролем кризисного центра. Основная часть загрязнений пришлась на маршруты движения тракторов к площади Люксембург у здания Европейского парламента.

С улиц убрали сожжённые мусорные контейнеры и покрышки, а также тонны картофеля, свёклы и мокрой соломы. Полиция взяла под превентивную стражу шесть человек и задержала ещё семерых по подозрению в уголовных правонарушениях. В ходе акции пострадали четыре полицейских, был повреждён служебный автомобиль, десятки элементов экипировки, а также дорожные знаки, окна и асфальт. В полиции заявили, что материальный ущерб оказался "огромным".

Акция протеста совпала с саммитом ЕС и была направлена против аграрной политики Евросоюза, прежде всего против соглашения о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР, которого европейские фермеры опасаются из-за возможной недобросовестной конкуренции. На фоне протестов лидеры ЕС решили отложить подписание соглашения: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была подписать документ в Бразилии, однако по просьбе Франции и Италии процесс перенесли как минимум на следующий месяц.