500 человек купили права в Шымкенте через ЦОН
В Шымкенте раскрыта масштабная схема незаконной выдачи водительских прав
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В Шымкенте разоблачена преступная схема незаконного получения водительских удостоверений. Как сообщили в городской прокуратуре, совместно с Департаментом Агентства по финансовому мониторингу удалось выявить организованную группу, действовавшую в 2023–2024 годах, передает BAQ.KZ.
В махинации оказались вовлечены должностные лица, включая руководство специализированного ЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан". Установлено, что удостоверения выдавались без прохождения обязательных теоретических и практических экзаменов.
Стоимость "услуги" варьировалась от 150 до 400 тысяч тенге. По предварительным данным, водительские права незаконно получили более 500 человек. Общий доход преступной группы превысил 150 миллионов тенге.
В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 200 миллионов тенге. Всего по делу проходят 15 обвиняемых. Материалы дела направлены в суд.
Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные действия несут прямую угрозу безопасности дорожного движения и будут жестко пресекаться.
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