В Шымкенте разоблачена преступная схема незаконного получения водительских удостоверений. Как сообщили в городской прокуратуре, совместно с Департаментом Агентства по финансовому мониторингу удалось выявить организованную группу, действовавшую в 2023–2024 годах, передает BAQ.KZ.

В махинации оказались вовлечены должностные лица, включая руководство специализированного ЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан". Установлено, что удостоверения выдавались без прохождения обязательных теоретических и практических экзаменов.

Стоимость "услуги" варьировалась от 150 до 400 тысяч тенге. По предварительным данным, водительские права незаконно получили более 500 человек. Общий доход преступной группы превысил 150 миллионов тенге.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 200 миллионов тенге. Всего по делу проходят 15 обвиняемых. Материалы дела направлены в суд.

Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные действия несут прямую угрозу безопасности дорожного движения и будут жестко пресекаться.