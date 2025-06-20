515 тенге за доллар: стоит ли ждать скачка курса валют в Казахстане?
Евро при этом превысил отметку в 600 тенге
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Курс тенге по отношению к доллару и евро вновь оказался в центре внимания. В последние дни он вышел за пределы стабильного коридора 510–515 тенге за доллар, в котором удерживался с декабря прошлого года. Евро при этом превысил отметку в 600 тенге. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, как на валютный рынок влияет геополитическая нестабильность и можно ли ожидать стабилизации в ближайшее время.
Экономист Андрей Чеботарёв отмечает, что фундаментальных поводов для паники нет, но и строить чёткие прогнозы в нынешней ситуации невозможно.
"Курс тенге зависит от нефти, так как это основной экспортный товар Казахстана. Но многие забывают, что цена, о которой говорят в новостях, — это фьючерсы. Казахстан же работает по долгосрочным контрактам и оперирует другими цифрами", - пояснил он.
По словам Чеботарёва, рост или падение цен на нефть сказывается на курсе с временным лагом — от нескольких недель до месяцев. Поэтому резкие колебания на сырьевых рынках не всегда отражаются на тенге.
"Когда нефть падала до 60 долларов — тенге почти не изменился. Сейчас нефть дорожает — а тенге всё равно остаётся в тех же рамках. Это нормально, потому что влияние нефти — это не про один день", - пояснил экономист.
Он также подчеркнул, что в текущей геополитической обстановке любые прогнозы по курсу валют теряют смысл.
"Сейчас идёт одна война, рядом может начаться ещё одна. Мир стал непредсказуемым. Санкционное давление, нестабильность — всё это влияет и на курс, и на экономику в целом", - считает Чеботарёв.
Тем не менее, он напомнил, что тенге в последние месяцы демонстрирует устойчивость.
"После декабрьского ослабления до 530 тенге за доллар курс стабилизировался и два месяца держался в коридоре 510–515. Только недавно он немного вышел за эти рамки. Так что говорить о нестабильности сейчас не совсем уместно", - отметил он.