Курс тенге по отношению к доллару и евро вновь оказался в центре внимания. В последние дни он вышел за пределы стабильного коридора 510–515 тенге за доллар, в котором удерживался с декабря прошлого года. Евро при этом превысил отметку в 600 тенге. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, как на валютный рынок влияет геополитическая нестабильность и можно ли ожидать стабилизации в ближайшее время.

Экономист Андрей Чеботарёв отмечает, что фундаментальных поводов для паники нет, но и строить чёткие прогнозы в нынешней ситуации невозможно.

"Курс тенге зависит от нефти, так как это основной экспортный товар Казахстана. Но многие забывают, что цена, о которой говорят в новостях, — это фьючерсы. Казахстан же работает по долгосрочным контрактам и оперирует другими цифрами", - пояснил он.

По словам Чеботарёва, рост или падение цен на нефть сказывается на курсе с временным лагом — от нескольких недель до месяцев. Поэтому резкие колебания на сырьевых рынках не всегда отражаются на тенге.

"Когда нефть падала до 60 долларов — тенге почти не изменился. Сейчас нефть дорожает — а тенге всё равно остаётся в тех же рамках. Это нормально, потому что влияние нефти — это не про один день", - пояснил экономист.

Он также подчеркнул, что в текущей геополитической обстановке любые прогнозы по курсу валют теряют смысл.

"Сейчас идёт одна война, рядом может начаться ещё одна. Мир стал непредсказуемым. Санкционное давление, нестабильность — всё это влияет и на курс, и на экономику в целом", - считает Чеботарёв.

Тем не менее, он напомнил, что тенге в последние месяцы демонстрирует устойчивость.