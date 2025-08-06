52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду
Схему разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
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Под видом зарубежной инвестиционной компании "Sincere Systems Group" в стране действовала финансовая пирамида. Гражданам предлагали вложиться в якобы прибыльные проекты: от выращивания и продажи медицинского каннабиса до других "инновационных" направлений, передает BAQ.KZ.
Для создания иллюзии прозрачности и легальности организаторы разработали сайт с личными кабинетами. Вкладчики пополняли счета внутренними токенами SWP и SWCT, обменивая фиатные деньги на "инвестиционные монеты". Но, как выяснило следствие, средства просто оседали в карманах подозреваемых.
Ущерб составил более 52 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество фигурантов дела в Астане и Темиртау на общую сумму 76 млн тенге. Подозреваемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.
Уголовное дело передано в суд.
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