  • 6 Августа, 14:05

52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду

Схему разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области.

Сегодня, 13:42
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: BAQ.KZ

Под видом зарубежной инвестиционной компании "Sincere Systems Group" в стране действовала финансовая пирамида. Гражданам предлагали вложиться в якобы прибыльные проекты: от выращивания и продажи медицинского каннабиса до других "инновационных" направлений, передает BAQ.KZ.

Для создания иллюзии прозрачности и легальности организаторы разработали сайт с личными кабинетами. Вкладчики пополняли счета внутренними токенами SWP и SWCT, обменивая фиатные деньги на "инвестиционные монеты". Но, как выяснило следствие, средства просто оседали в карманах подозреваемых.

Ущерб составил более 52 млн тенге.

Суд наложил арест на имущество фигурантов дела в Астане и Темиртау на общую сумму 76 млн тенге. Подозреваемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в суд.

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