Под видом зарубежной инвестиционной компании "Sincere Systems Group" в стране действовала финансовая пирамида. Гражданам предлагали вложиться в якобы прибыльные проекты: от выращивания и продажи медицинского каннабиса до других "инновационных" направлений, передает BAQ.KZ.

Для создания иллюзии прозрачности и легальности организаторы разработали сайт с личными кабинетами. Вкладчики пополняли счета внутренними токенами SWP и SWCT, обменивая фиатные деньги на "инвестиционные монеты". Но, как выяснило следствие, средства просто оседали в карманах подозреваемых.

Ущерб составил более 52 млн тенге.

Суд наложил арест на имущество фигурантов дела в Астане и Темиртау на общую сумму 76 млн тенге. Подозреваемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в суд.