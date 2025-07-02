В 2024 году санитарная авиация Казахстана совершила 536 вылетов для оказания экстренной помощи пострадавшим от травм. Благодаря этому 747 человек получили своевременное лечение, сообщил на брифинге в СЦК главный внештатный травматолог Минздрава Олжас Бекарисов. Об этом подробнее - в материале BAQ.KZ.

По его словам, 527 пациентов в тяжёлом состоянии были эвакуированы в крупные больницы по стране. В экстренных случаях 46 операций провели прямо на месте вызова, не теряя времени. Врачи центра также провели 183 телемедицинские консультации — часть из них дистанционно, часть вживую. Это позволило быстро подключить специалистов к лечению сложных пациентов.

Всего за год службы скорой помощи выезжали на травмы 741 728 раз, из них более 47 тысяч — из-за ДТП.

"От момента вызова скорой до прибытия медиков проходит в среднем 8 минут в городах и 9 — в сёлах. Это сопоставимо с показателями развитых стран", — отметил Бекарисов.

Для сравнения: в США скорая приезжает за 7–14 минут, в Германии — за 8, в Канаде — от 5 до 10 минут.

Особое внимание врачи уделяют так называемому "золотому часу" — первому часу после травмы, когда шансы на спасение максимально высоки. В Казахстане пострадавшие в среднем попадают в больницу через 35 минут, что позволяет избежать тяжёлых последствий.