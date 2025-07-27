За январь-июнь 2025 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 54 торговых дома общей площадью 87,3 тысячи квадратных метров, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики РК, фактическая стоимость введенных объектов составила 39,7 млрд тенге. Наибольшие объемы ввода торговых домов зафиксированы в городе Шымкент — 15 объектов, и в Кызылординской области — 14 объектов.

Кроме того, за первое полугодие было введено в эксплуатацию 60 супермаркетов общей площадью 39 тысяч квадратных метров. Их совокупная стоимость составила 19,5 млрд тенге.

Больше всего супермаркетов открыто в городе Шымкент — 21 и по 12 объектов — в Жамбылской и Туркестанской областях.

Также за указанный период было введено 176 минимаркетов с общей площадью 30,3 тысячи квадратных метров. Общая стоимость этих объектов составила 11,2 млрд тенге.

Наибольшее количество минимаркетов открыто в Туркестанской (32), Жамбылской (22) и Кызылординской (20) областях.