Развитие искусственного интеллекта требует не только вычислительных мощностей и технологической инфраструктуры, но и массового повышения цифровой грамотности среди студентов и преподавателей. Об этом заявила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, представляя ход реализации программы AI-Sana на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.kz.

По её словам, программа была запущена в исполнение поручения Президента, озвученного в 2024 году, и рассчитана на поэтапное внедрение с охватом всех уровней высшего образования - от студентов и магистрантов до молодых исследователей.

"На первом этапе мы ставим задачу обучить 650 тысяч студентов основам искусственного интеллекта и навыкам управления ИИ. На сегодняшний день уже 544 тысячи студентов прошли обучение и получили сертификаты. Курсы реализуются через платформы Huawei, Coursera, Astana Hub, а также на базе программ самих университетов", — сообщила Динара Щеглова.

Следующие этапы предусматривают углублённое обучение, развитие технологического предпринимательства, запуск отраслевых проектов и акселерацию стартапов. По словам вице-министра, программа AI-Sana должна стать основным источником кадров для международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, расположенного на территории ЭКСПО.

Отдельная линейка курсов, входящих в первый этап программы, реализуется совместно с Huawei, Astana Hub и Coursera и охватывает широкий спектр направлений в сфере искусственного интеллекта - от базовой грамотности до прикладных технологий.