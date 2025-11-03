В Правительстве Казахстана обсудили ход модернизации аэропорта города Алматы в рамках реализации поручений Президента по созданию крупного международного авиахаба, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Совещание провёл Премьер-министр Олжас Бектенов, подчеркнув стратегическую значимость проекта для всей транспортной системы страны и укрепления статуса Алматы как ведущего авиационного центра Центральной Азии.

Генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан и президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе представили подробный отчёт о реализации программы развития Horizon до 2050 года. На данный момент активно ведутся работы по реконструкции терминала внутренних рейсов, строительству современной платформы антиобледенения, а также по шумоизоляции жилых домов, расположенных вблизи аэропорта.

Концепция проекта предусматривает масштабную модернизацию инфраструктуры аэропорта.

В планах — создание системы из трёх взлётно-посадочных полос, полная реконструкция основной полосы, строительство грузового перрона, логистических и складских комплексов, а также внедрение современных решений для комфортного обслуживания пассажиров. Реализация программы позволит увеличить ежегодную пропускную способность аэропорта до 55 миллионов пассажиров и 500 тысяч тонн грузов к 2050 году. В настоящее время воздушная гавань уже обслуживает более 12 миллионов пассажиров в год и обеспечивает около 70% всего объёма авиаперевозок в стране.

Руководство TAV Airports Holding сообщило, что на текущем этапе в развитие аэропорта уже вложено 260 миллионов долларов. Компания подтвердила готовность направлять будущую прибыль предприятия на дальнейшее развитие и реализацию всех этапов проекта в установленные сроки.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что модернизация аэропорта Алматы является частью единой экосистемы, формируемой по поручению Главы государства в шести ключевых городах Казахстана. Он подчеркнул важность своевременного завершения всех строительных и организационных работ, чтобы обеспечить новый уровень инфраструктуры и повысить конкурентоспособность страны в сфере авиаперевозок.

Для повышения транспортной доступности аэропорта рассматривается проект строительства кольцевой дороги, которая соединит его с городской автомагистралью, трассой БАКАД, грузовым терминалом и главным въездом. Особое внимание уделено вопросам бесперебойного снабжения и хранения авиатоплива, а также созданию комфортных условий для граждан и бизнеса.

По итогам совещания Премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы взять на особый контроль качество и сроки выполнения реконструкционных работ, отметив, что развитие аэропорта должно соответствовать самым высоким международным стандартам.