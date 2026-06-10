55 причин приехать в Казахстан: какие события ждут туристов этим летом

От музыкальных фестивалей и этнопраздников до скачек, гастрономических форумов и крупных культурных событий. Летом 2026 года в Казахстане пройдут десятки мероприятий, способных привлечь туристов из разных стран. Для путешественников также готовят новые цифровые сервисы, которые помогут спланировать поездку и получить необходимую информацию прямо во время путешествия.

Какие фестивали стоит посетить этим летом

Как говорится в сообщении, в календарь событийного туризма на 2026 год вошли 55 мероприятий по всему Казахстану. Среди них культурные, музыкальные, этнографические, гастрономические и спортивные события, которые будут проходить в течение всего года.

Часть мероприятий уже состоялась. С начала года в стране прошли фестиваль традиционного искусства и музыки Astana Symphony, зимний фестиваль Burabay Ice, этнокультурный фестиваль "Амал келді – Жыл келді", гастрономический фестиваль "ДәмДәсTour", международная книжная выставка Eurasian Book Fair, фестиваль "Тараз – город ремесленников", международный фестиваль "Қызғалдақ-мұра", фестиваль цветения яблони Сиверса и международный турнир по киберспорту PGL Astana 2026.

Однако основная часть из 55 событий приходится на летний сезон. Уже в июне и последующие месяцы туристов ждут этнофестиваль "Тары Fest", фестиваль искусства и спорта "Алтын бесік – Ақсуат", молодежный музыкальный фестиваль Beu Fest, международный фестиваль The Spirit of Tengri, фестиваль национальной кухни "Көкмайса-2026", международный фестиваль "Қазыналы Каспий", летний фестиваль Balkhash Tour Fest, этнофестиваль "Қымызмұрындық" и международные скачки "Жолан жүйрігі".

"Эти события будут способствовать развитию событийного туризма, продвижению региональных брендов и привлечению туристов в летний период", - говорится в сообщении.

Полный список всех 55 мероприятий опубликован на портале event.qaztourism.kz, где собрана информация о событиях в разных регионах страны. Также подготовлен англоязычный каталог, который планируется использовать на международных туристических выставках и в работе с зарубежными туроператорами.

Какие сервисы помогут туристам

Подготовиться к поездке туристам помогут цифровые сервисы. Национальный портал Kazakhstan.travel предоставляет информацию о маршрутах, достопримечательностях и туристических возможностях страны на нескольких языках. Кроме того, для гостей Казахстана доступны система E-Guides и специальные QR-сервисы, а в ближайшее время планируется запуск мобильного приложения TravelStan, которое объединит основные туристические услуги в едином цифровом пространстве.