550 кандидатов на 145 кресел: чем закончилась неделя партийных съездов в Казахстане

За семь дней, с 4 по 10 июля 2026 года, политическое поле Казахстана обрело окончательные очертания перед выборами в Курултай, назначенными на 23 августа. Все семь допущенных ЦИК партий провели съезды, утвердили предвыборные программы и назвали кандидатов. Календарь оказался нехарактерно плотным: одна партия, один день. 4 июля Respublica, 5-го "Ақ жол", 6-го "Ауыл", 7-го НПК, 8-го ОСДП, 9-го "Байтақ", 10-го "Әділет".

Причина спешки очевидна из хронологии: указ о назначении выборов подписан 1 июля, в день вступления в силу новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта. В тот же день ЦИК установил крайний срок выдвижения списков, 18:00 13 июля. Агитация продлится с 23 июля по 22 августа.

Что именно избирают

Курултай приходит на смену двухпалатному Парламенту, работавшему с 1995 года. Мажилис и Сенат прекратили полномочия 1 июля; Сенат провел последнее в своей истории заседание 29 июня.

Новый орган однопалатный, 145 депутатов, срок полномочий пять лет. Избирается целиком по пропорциональной системе в едином общенациональном округе: голосуют за партийные списки, одномандатников нет. Барьер 5 процентов. Кандидатуру председателя Курултая выдвигает президент.

Это принципиальное отличие от прежней конфигурации. В упраздненном Мажилисе из 98 депутатов 69 избирались по спискам и 29 по округам; Сенат из 50 сенаторов формировался косвенно, десятерых назначал Глава государства. Теперь весь состав законодательного органа проходит через партийный фильтр, и партия становится единственным входом в Курултай.

Новая конституция – огромное окно возможностей, отмечает политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник. Она кардинально изменила политическую парадигму, переведя политические институты переходят из формальных статистов в реальные центры ответственности, формируя полноценную конкурентную среду.

"Центр политической тяжести перенесен на партии, делая их единственными институтами формирования законодательной власти. Поэтому для партий наступает новый эволюционный вызов и не все его переживут: приходит время эффективных программ и устойчивых систем, конкуренции идей и ярких лиц", - считает спикер.

Арифметика списков

Партия Число кандидатов Председатель "Әділет" 186 Айбек Дадебай Respublica 76 Айдарбек Ходжаназаров НПК 72 Нурсултан Шоканов "Ауыл" 69 Кайрат Айтуганов "Ақ жол" 63 Дания Еспаева "Байтақ" 51 Азаматхан Амиртаев ОСДП 33 Асхат Рахимжанов

Суммарно партии выдвинули 550 человек на 145 мандатов, примерно 3,8 кандидата на место.

Из этой таблицы вытекает первое содержательное наблюдение. Только один список, "Әділет", длиннее числа мандатов. Остальные шесть физически не смогли бы заполнить Курултай даже при абсолютном результате: список ОСДП покрывает 22,8 процента палаты, "Байтақ" около 36 процентов. Длина списка здесь работает как заявка на масштаб: партия страхуется на случай отказов, выбытий и досрочного прекращения полномочий, а короткий список означает расчет на фракцию, а не на большинство.

После выборов: время партий реальной ответственности

Виталий Колточник считает, что результаты серии партийных съездов подводят нас к одной мысли: в стране завершилась перезагрузка всей партийно-политической системы.

Благодаря нишевости партий вряд ли их взаимная конкуренция будет жесткой, продолжает эксперт. У каждой есть своя аудитория и распределенная сеть влияния, и презентованные в ходе съездов программы и партсписки говорят о сохранении консервативного курса действующих партструктур.

"Если все пройдет без неожиданностей, рассуждает спикер, Respublica и "Ак Жол" разделят между собой голоса предпринимателей, урбанизированного среднего класса и финтеха, составив некий бизнес-кластер. Respublica делает ставку на молодых бизнесменов, цифровую экономику и стартап-сообщество. "Ак Жол" традиционно представляет интересы крупного отечественного производства и промышленного бизнеса. Конкуренция сложится за статус "главного голоса бизнеса" в Курултае", - считает Виталий Колточник.

Социально-аграрный фланг: "Ауыл" и Народная партия совместно мобилизуют консервативный сельский электорат и региональных аграриев, а также левую нишу, апеллируя к вопросам социальной справедливости, пенсиям и пособиям. Обе партии при прохождении в Курултай будут балансировать излишний технократический уклон парламента.

"Системная оппозиция" в лице ОСДП и "Байтақ" будут опираться на протестный городской электорат в рамках левоцентристской и экологической повестки. "Байтақ" ("зеленые") – единственная партия, которая не была представлена в прошлом Парламенте. Их проход зависит от того, насколько успешно они смогут разыграть карту региональных экологических проблем.

Самое большое число кандидатов на грядущие выборы представила партия "Әділет". В список вошли представители различных сфер: общественные деятели, эксперты, предприниматели, специалисты, представители регионов и различных профессиональных сообществ. Съезд, на котором озвучили предвыборную программу оказался самым масштабным как по визуализации, так и по числу участников.

Эксперт подчеркивает, что нельзя исключать дальнейших изменений на партийном поле по итогам выборов и создания новых партий с прицелом на местные выборы маслихатов и акимов, общественных советов и других институтов Слышащего государства, полномочия и вес которых будет расширяться с учетом продолжающейся децентрализации.