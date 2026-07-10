За шелуху от семечек на дороге жителя Семея оштрафовали через суд

В Семее суд оштрафовал 35-летнего водителя, который выбрасывал шелуху от семечек из окна автомобиля прямо на проезжую часть.

Инцидент произошел у железнодорожного переезда на улице Дулатова. Ожидая открытия проезда, мужчина щелкал семечки и выбрасывал шелуху на дорогу.

Нарушение заметил очевидец, который снял происходящее на видео и направил запись в Департамент полиции области Абай. После проверки сотрудники полиции установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.

Дело было передано в суд. При вынесении решения суд учел, что мужчина впервые совершил подобное правонарушение и ранее к ответственности не привлекался. В результате ему назначили штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП).

В полиции напомнили, что за подобные нарушения законодательством также предусмотрено наказание в виде общественных работ сроком до 40 часов. Правоохранители призвали граждан соблюдать чистоту и помнить, что порядок в городе начинается с ответственного отношения каждого жителя.