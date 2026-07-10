За шелуху от семечек на дороге жителя Семея оштрафовали через суд
Водителя привлекли к ответственности после видео, которое очевидец отправил в полицию.
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В Семее суд оштрафовал 35-летнего водителя, который выбрасывал шелуху от семечек из окна автомобиля прямо на проезжую часть.
Инцидент произошел у железнодорожного переезда на улице Дулатова. Ожидая открытия проезда, мужчина щелкал семечки и выбрасывал шелуху на дорогу.
Нарушение заметил очевидец, который снял происходящее на видео и направил запись в Департамент полиции области Абай. После проверки сотрудники полиции установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.
Дело было передано в суд. При вынесении решения суд учел, что мужчина впервые совершил подобное правонарушение и ранее к ответственности не привлекался. В результате ему назначили штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП).
В полиции напомнили, что за подобные нарушения законодательством также предусмотрено наказание в виде общественных работ сроком до 40 часов. Правоохранители призвали граждан соблюдать чистоту и помнить, что порядок в городе начинается с ответственного отношения каждого жителя.
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