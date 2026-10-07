56 каналов восстановят в ВКО и области Абай

В Восточно-Казахстанской области и области Абай планируют восстановить гидротехнические сооружения и 56 каналов общей протяженностью более 676 км. Проект Казахстан намерен реализовать совместно с Европейским банком реконструкции и развития, передает BAQ.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

Проект предусматривает увеличение водообеспеченности орошаемых земель. Сейчас речь идет о 80,6 тыс. гектаров, после реализации проекта показатель планируется довести до 92,3 тыс. гектаров.

Одновременно предполагается более чем в два раза увеличить возможности по накоплению воды – с 42,7 млн до 114,5 млн кубометров. В Правительстве ожидают, что эти меры положительно скажутся на развитии агропромышленного комплекса двух регионов.

Вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства Казахстана с международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

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Глава Правительства подчеркнул, что международные финансовые институты рассматриваются как партнеры в реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Правительство открыто и готово к диалогу, рекомендациям и предложениям, нацеленным на наращивание нашего взаимовыгодного сотрудничества для социально-экономического развития Казахстана», – сказал Олжас Бектенов.

Отдельно на заседании обсудили еще один совместный с ЕБРР проект – реконструкцию канализационных очистных сооружений в Риддере. Как доложил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, мощность объекта должна составить 19 тыс. кубометров в сутки.

Ожидается, что реконструкция позволит обновить коммунальную инфраструктуру города и улучшить состояние водной среды в бассейне реки Тихая.

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан отметил важность рационального использования воды и подтвердил намерение банка участвовать в модернизации водной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.

На заседании также рассматривались проекты по восстановлению Северного Аральского моря, развитию жилищного финансирования и коммунальной инфраструктуры.

По итогам встречи Бектенов подчеркнул стратегическую важность проектов в сфере водных ресурсов. Ответственным государственным органам поручено проработать озвученные инициативы и усилить контроль за эффективным использованием средств в совместных проектах.