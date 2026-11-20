Ни высокие государственные награды, ни образование, ни многолетний опыт не могут служить оправданием для нарушения закона. Прежние заслуги также не должны влиять на оценку работы чиновников. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что борьба с коррупцией будет продолжена, а главным показателем компетентности руководителей должны стать конкретные результаты и ответственное отношение к своим обязанностям.

«Поэтому мы будем вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией. Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи некой индульгенции на совершение противоправных действий. Оценке подлежит только нынешняя работа, а не успехи вчерашних дней. Показателем компетентности выступают конкретные результаты и ответственное отношение к делу. Я как Президент основываю свое отношение к людям именно согласно полученным результатам», – сказал Токаев.

По его словам, требования к государственным служащим остаются неизменными: дисциплина, добропорядочность, ответственность и приверженность интересам страны. Они распространяются на всех должностных лиц без исключения.

«С моей стороны не высказывается излишних или завышенных требований. Речь идет о личной дисциплине, собранности, добропорядочности, приверженности государственным интересам, не более того. Это вполне обычные, обоснованные требования, которые предъявляются ко всем без исключения должностным лицам. И эти требования подлежат безусловному выполнению. Много раз говорил и сейчас напомню: принцип «Закон и Порядок», закрепленный в Конституции, незыблем и одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе», – подчеркнул Президент.

Бизнес не должен зависеть от настроения чиновников

Отдельное внимание Глава государства уделил защите предпринимателей. Казахстан продолжит привлекать иностранные инвестиции и улучшать условия для ведения бизнеса. При этом незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность он назвал государственным преступлением.

«Вместе с тем государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата. Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть. Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление», – отметил Токаев.

По мнению Президента, благополучие людей должно зависеть от их труда и способностей, а не от личных связей или расположения отдельных должностных лиц.

«Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты. В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма», – сказал Глава государства.

Токаев также напомнил, что работа на благо страны требует полной отдачи. Небрежное отношение к государственным обязанностям он охарактеризовал как деятельность, наносящую ущерб национальным интересам.

«Перемены обрели необратимый характер»

Борьба с коррупцией, программа «Народная стройка» и реформа государственного управления – лишь часть преобразований, которые предстоит провести в Казахстане.

По словам Президента, у него есть планы дальнейшего развития страны, рассчитанные на среднесрочную и более отдалённую перспективу. При этом остаются нерешённые вопросы, связанные с защитой суверенитета и независимости.

«Программа «Народная стройка», тотальная борьба с коррупцией, реформа системы государственного управления, укоренение новых созидательных ценностей – все это лишь начало нового большого пути. Впереди еще очень много дел и свершений. Как я уже ранее высказывался, у меня имеются соображения и планы по развитию страны на среднесрочную и последующую перспективу. Дело в том, что, как об этом я уже сказал в Послании, далеко не все вопросы, касающиеся защиты Суверенитета и Независимости нашего государства, нашли свое решение. Повода для самоуспокоения, праздной жизни нет, это мы должны хорошо понимать», – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что дальнейшие реформы требуют последовательных решений и ответственности за их результаты.

«Действовать системно, не отступать от намеченных целей, брать на себя ответственность за судьбоносные решения это, полагаю, обязанность Главы государства. Отрадно, что перемены в нашей стране набрали темп, обрели необратимый характер», – сказал Президент.

В завершение он обратил внимание на личную ответственность руководителей перед обществом.

«Поэтому стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод. Подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам. Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям», – отметил Токаев.

Президент также подчеркнул важность моральных принципов, общественной этики и продвижения концепции «Таза Қазақстан».

Особое внимание соблюдению закона будет уделяться при реализации программы «Народная стройка». Президент сообщил, что к работе приступит специальная комиссия, которая займётся этим вопросом.

«Еще раз повторяю: никто не может быть выше Закона. Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы «Народная стройка». Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе. Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности», – подчеркнул Токаев.

Глава государства добавил, что высокая должность предполагает высокую ответственность. При оценке руководителей он намерен учитывать прежде всего их способность добиваться конкретных результатов, а не происхождение, должность или прежние достижения.

В рамках форума также выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, директор ТОО «Галицкое» Александр Касицын, директор ТОО «Молочная ферма «Рамадан» Жарас Канапин, президент АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков, вице-президент компании Valmont Industries Филипп Шмидт-Хольцман, председатель СПК Ulytau Meat и Ulytau Sheep Нурсултан Жарылгапов.