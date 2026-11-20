Токаев: принцип «Закон и Порядок» одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ни высокие государственные награды, ни образование, ни многолетний опыт не могут служить оправданием для нарушения закона. Прежние заслуги также не должны влиять на оценку работы чиновников. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что борьба с коррупцией будет продолжена, а главным показателем компетентности руководителей должны стать конкретные результаты и ответственное отношение к своим обязанностям.
«Поэтому мы будем вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией. Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи некой индульгенции на совершение противоправных действий. Оценке подлежит только нынешняя работа, а не успехи вчерашних дней. Показателем компетентности выступают конкретные результаты и ответственное отношение к делу. Я как Президент основываю свое отношение к людям именно согласно полученным результатам», – сказал Токаев.
По его словам, требования к государственным служащим остаются неизменными: дисциплина, добропорядочность, ответственность и приверженность интересам страны. Они распространяются на всех должностных лиц без исключения.
«С моей стороны не высказывается излишних или завышенных требований. Речь идет о личной дисциплине, собранности, добропорядочности, приверженности государственным интересам, не более того. Это вполне обычные, обоснованные требования, которые предъявляются ко всем без исключения должностным лицам. И эти требования подлежат безусловному выполнению. Много раз говорил и сейчас напомню: принцип «Закон и Порядок», закрепленный в Конституции, незыблем и одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе», – подчеркнул Президент.
Бизнес не должен зависеть от настроения чиновников
Отдельное внимание Глава государства уделил защите предпринимателей. Казахстан продолжит привлекать иностранные инвестиции и улучшать условия для ведения бизнеса. При этом незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность он назвал государственным преступлением.
«Вместе с тем государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата. Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть. Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление», – отметил Токаев.
По мнению Президента, благополучие людей должно зависеть от их труда и способностей, а не от личных связей или расположения отдельных должностных лиц.
«Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты. В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма», – сказал Глава государства.
Токаев также напомнил, что работа на благо страны требует полной отдачи. Небрежное отношение к государственным обязанностям он охарактеризовал как деятельность, наносящую ущерб национальным интересам.
«Перемены обрели необратимый характер»
Борьба с коррупцией, программа «Народная стройка» и реформа государственного управления – лишь часть преобразований, которые предстоит провести в Казахстане.
По словам Президента, у него есть планы дальнейшего развития страны, рассчитанные на среднесрочную и более отдалённую перспективу. При этом остаются нерешённые вопросы, связанные с защитой суверенитета и независимости.
«Программа «Народная стройка», тотальная борьба с коррупцией, реформа системы государственного управления, укоренение новых созидательных ценностей – все это лишь начало нового большого пути. Впереди еще очень много дел и свершений. Как я уже ранее высказывался, у меня имеются соображения и планы по развитию страны на среднесрочную и последующую перспективу. Дело в том, что, как об этом я уже сказал в Послании, далеко не все вопросы, касающиеся защиты Суверенитета и Независимости нашего государства, нашли свое решение. Повода для самоуспокоения, праздной жизни нет, это мы должны хорошо понимать», – подчеркнул Токаев.
Глава государства отметил, что дальнейшие реформы требуют последовательных решений и ответственности за их результаты.
«Действовать системно, не отступать от намеченных целей, брать на себя ответственность за судьбоносные решения это, полагаю, обязанность Главы государства. Отрадно, что перемены в нашей стране набрали темп, обрели необратимый характер», – сказал Президент.
В завершение он обратил внимание на личную ответственность руководителей перед обществом.
«Поэтому стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод. Подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам. Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям», – отметил Токаев.
Президент также подчеркнул важность моральных принципов, общественной этики и продвижения концепции «Таза Қазақстан».
Особое внимание соблюдению закона будет уделяться при реализации программы «Народная стройка». Президент сообщил, что к работе приступит специальная комиссия, которая займётся этим вопросом.
«Еще раз повторяю: никто не может быть выше Закона. Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы «Народная стройка». Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе. Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности», – подчеркнул Токаев.
Глава государства добавил, что высокая должность предполагает высокую ответственность. При оценке руководителей он намерен учитывать прежде всего их способность добиваться конкретных результатов, а не происхождение, должность или прежние достижения.
В рамках форума также выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, директор ТОО «Галицкое» Александр Касицын, директор ТОО «Молочная ферма «Рамадан» Жарас Канапин, президент АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков, вице-президент компании Valmont Industries Филипп Шмидт-Хольцман, председатель СПК Ulytau Meat и Ulytau Sheep Нурсултан Жарылгапов.
Самое читаемое
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- В Семее строят новый пешеходный мост через железнодорожные пути
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- В Карагандинской области полностью заасфальтировали 72-километровую дорогу
- Транзит отправят в обход: вокруг Кызылорды прокладывают четырехполосную дорогу