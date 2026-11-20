Военные действия против Ирана обошлись США в 48,3 млрд долларов по состоянию на 13 ноября. При этом окончательные расходы могут оказаться значительно выше: в названную сумму не включены затраты на восстановление американских военных объектов, повреждённых в результате иранских ударов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Такие данные 19 ноября представил представитель Пентагона по бюджетным вопросам Артур Миллер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооружённых сил.

По его словам, с начала августа расходы выросли примерно на 27%. Если на 1 августа Бюджетное управление Конгресса США оценивало их в 38 млрд долларов, то к 13 ноября сумма достигла 48,3 млрд долларов.

В эти расходы входят закупка боеприпасов, замена военной техники и проведение военных операций.

Однако затраты на ремонт американских военных объектов на Ближнем Востоке пока не подсчитаны. Миллер сообщил, что не располагает точными данными о дополнительных расходах.

Председатель сенатского комитета по делам вооружённых сил, республиканец Роджер Уикер, потребовал как можно скорее предоставить информацию о стоимости восстановления повреждённых объектов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что ущерб американским военным объектам в регионе может составить от 5 до 15 млрд долларов.

Если эта оценка подтвердится, общие расходы США на войну и восстановление повреждённой инфраструктуры могут достигнуть 53–63 млрд долларов.