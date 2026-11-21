Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о необходимости сохранить участие человека в принятии военных решений с использованием искусственного интеллекта. ИИ не должен самостоятельно принимать решения о проведении крупных военных операций.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Я думаю, очень важно, что президент Трамп и председатель Си договорились о том, что человек всегда должен участвовать в принятии любых военных решений, связанных с искусственным интеллектом, и что ИИ нельзя позволять автономно осуществлять крупные военные операции», — заявил Бессент.

По его словам, лидеры двух стран также подробно обсудили меры по предотвращению распространения ядерного оружия.

Кроме того, в ходе переговоров стороны затронули вопросы торговой политики и развития технологий искусственного интеллекта.