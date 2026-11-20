Ерлан Карин опубликовал в своем Telegram-канале десять ключевых тезисов из выступления Президента Казахстана на традиционном Форуме работников сельского хозяйства. В числе основных посылов — необходимость укрепления государственных институтов, борьба с коррупцией, ответственность должностных лиц и соблюдение принципа «Закон и Порядок».

По словам Карина, развитие села и агропромышленного комплекса, а также благополучие сельских жителей остаются в центре внимания Главы государства. Вместе с тем в ходе выступления Президент обозначил свою позицию по вопросам текущей и будущей повестки страны.

Одним из главных тезисов стало строительство как ответ на вызовы современного мира. Карин процитировал слова Президента: «Строить, еще раз строить!». По его оценке, это наиболее рациональный путь к обеспечению безопасности государства и граждан в условиях геополитической и экономической неопределенности.

Также Ерлан Карин отметил, что программы «Народная стройка», борьба с коррупцией, реформа государственного управления и укрепление новых созидательных ценностей — только начало масштабной работы. Впереди, как подчеркнул Президент, еще много задач и свершений.

Отдельно Карин обратил внимание на планы Главы государства по развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом, по словам Президента, не все вопросы, связанные с защитой суверенитета и независимости Казахстана, пока получили решение.

Еще один важный посыл касается требований к государственным служащим. Стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы важнее личной выгоды.

«Работать на благо народа и государства — это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии», — привел Карин слова Главы государства.

Президент также подчеркнул, что оценивать необходимо прежде всего текущую работу должностных лиц, а не их прежние заслуги. От руководителей всех уровней требуются личная дисциплина, добропорядочность и приверженность государственным интересам.

В числе других тезисов — необходимость разделять конституционные ценности и воплощать их в жизнь, а также отказ от привилегий при оценке противоправных действий.

«Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи индульгенции на совершение противоправных действий», — говорится в одном из приведенных Карином тезисов.

Кроме того, Президент напомнил о незыблемости принципа «Закон и Порядок», который должен быть одинаковым для всех граждан независимо от их положения и заслуг.

Завершая перечень ключевых посылов, Ерлан Карин выделил тезис о важности государственных институтов: «Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты».