57 мигрантов погибли при попытке незаконно попасть в Сеуту

Большинство из них погибли, пытаясь вплавь обогнуть пограничный мол Эль-Тарахаль.

1 Августа 2026, 04:21
АВТОР
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El País 1 Августа 2026, 04:21
1 Августа 2026, 04:21
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Фото: El País

Число погибших мигрантов из Марокко, пытавшихся нелегально попасть в испанский автономный город Сеута, достигло 57 человек, сообщает El País.

По оценкам Министерства внутренних дел Испании, с раннего утра четверга около 50 тысяч мигрантов, преимущественно граждан Марокко, попытались незаконно попасть в Сеуту.

Массовый приток людей привёл к серьёзной нагрузке на городские и пограничные службы. Часть мигрантов после попытки попасть в Сеуту вернулась обратно в Марокко. По данным испанских властей, к полудню около 25 тысяч человек добровольно покинули город.

На фоне массового притока мигрантов власти Испании усилили меры безопасности в Сеуте. Для содействия правоохранительным органам было принято решение привлечь военных.

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