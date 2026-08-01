57 мигрантов погибли при попытке незаконно попасть в Сеуту
Большинство из них погибли, пытаясь вплавь обогнуть пограничный мол Эль-Тарахаль.
1 Августа 2026, 04:21
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1 Августа 2026, 04:211 Августа 2026, 04:21
68Фото: El País
Число погибших мигрантов из Марокко, пытавшихся нелегально попасть в испанский автономный город Сеута, достигло 57 человек, сообщает El País.
По оценкам Министерства внутренних дел Испании, с раннего утра четверга около 50 тысяч мигрантов, преимущественно граждан Марокко, попытались незаконно попасть в Сеуту.
Массовый приток людей привёл к серьёзной нагрузке на городские и пограничные службы. Часть мигрантов после попытки попасть в Сеуту вернулась обратно в Марокко. По данным испанских властей, к полудню около 25 тысяч человек добровольно покинули город.
На фоне массового притока мигрантов власти Испании усилили меры безопасности в Сеуте. Для содействия правоохранительным органам было принято решение привлечь военных.
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