57 мигрантов погибли при попытке незаконно попасть в Сеуту

Число погибших мигрантов из Марокко, пытавшихся нелегально попасть в испанский автономный город Сеута, достигло 57 человек, сообщает El País.

По оценкам Министерства внутренних дел Испании, с раннего утра четверга около 50 тысяч мигрантов, преимущественно граждан Марокко, попытались незаконно попасть в Сеуту.

Массовый приток людей привёл к серьёзной нагрузке на городские и пограничные службы. Часть мигрантов после попытки попасть в Сеуту вернулась обратно в Марокко. По данным испанских властей, к полудню около 25 тысяч человек добровольно покинули город.

На фоне массового притока мигрантов власти Испании усилили меры безопасности в Сеуте. Для содействия правоохранительным органам было принято решение привлечь военных.