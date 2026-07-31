Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
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На логистическом объекте компании Wildberries в Волгограде произошло возгорание после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе компании.
По информации Wildberries, на месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В компании отметили, что для обеспечения бесперебойной работы логистические цепочки были оперативно перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие логистические объекты.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Атаки на склады Wildberries продолжаются
Это уже не первый случай атак на логистические объекты Wildberries в России. В ночь на 24 июля беспилотники атаковали логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область), а также в Симферополе. По словам генерального директора Wildberries Татьяны Ким, сотрудников всех объектов оперативно эвакуировали, а часть складских помещений и товаров удалось сохранить.
Ранее, в ночь на 22 июля, атакам подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. Тогда, по данным российских властей, пострадали пять человек. Еще раньше беспилотники атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске.
Как это может повлиять на Казахстан
После серии атак эксперты предупредили, что перебои в работе российских логистических центров способны повлиять и на казахстанский рынок.
Экономист Бауыржан Ыскаков считает, что в краткосрочной перспективе возможны задержки поставок отдельных товаров и рост логистических расходов из-за перераспределения грузопотоков. В более долгосрочной перспективе бизнес, по его мнению, будет стремиться диверсифицировать логистику и снижать зависимость от одного маркетплейса.
«В долгосрочной перспективе предприниматели будут стремиться снизить зависимость от одного маркетплейса. Может возрасти интерес к открытию складов в Казахстане, а диверсификация рисков станет важной частью бизнес-стратегии», – считает эксперт.
Финансовый консультант Арман Байганов также отмечал, что значительная часть товаров поступает в Казахстан через российские логистические маршруты, поэтому любые перебои в их работе могут сказаться на сроках доставки и расходах предпринимателей.
Работа Wildberries в Казахстане
Несмотря на происходящее в России, Wildberries Казахстан заявляла, что логистическая инфраструктура компании в республике продолжает работать в штатном режиме.
По данным компании, все склады и сортировочные центры функционируют без изменений, а заказы обрабатываются и доставляются в обычном режиме. В настоящее время сеть включает восемь логистических объектов общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Астане продолжается строительство крупнейшего логистического центра Wildberries площадью 160 тысяч квадратных метров.
Что ответили в Минторговли
После появления в СМИ сообщений о возможном поиске Wildberries дополнительных складских площадей в Казахстане Министерство торговли и интеграции заявило, что официальных обращений от компании не поступало.
В ведомстве подчеркнули, что готовы рассматривать подобные проекты только при соблюдении требований казахстанского законодательства и при условии, что они будут сопровождаться инвестициями, созданием рабочих мест и принесут выгоду отечественному бизнесу. Одновременно министерство подтвердило заинтересованность в развитии складской и логистической инфраструктуры страны, учитывая транзитный потенциал Казахстана.
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