Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля

На 31 июля синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В северных, восточных и западных регионах ожидаются дожди, грозы, град, местами туман и усиление ветра. В центральных регионах прогнозируют сильную жару, на юге — до 44 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Акмолинской области ветер южный, юго-восточный, днем на западе порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем сильная жара 35-36 градусов.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь и гроза, сильная жара 35 градусов.

В Костанайской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем на севере временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере, востоке и юге ожидаются небольшой дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер северный, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются небольшой дождь и гроза, сильная жара 35 градусов.

В Карагандинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара 36-38 градусов.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке и юге 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь и гроза.

В области Абай на севере, юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с. Днем на юге сильная жара 36 градусов. На северо-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве днем сильная жара 35-37 градусов.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара 35-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере и юго-западе — высокая. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара 40-41 градус. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара 42-44 градуса. В обоих городах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере и востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара 40-42 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на юге и востоке, днем по области порывы 15-20 м/с, на востоке временами 23-28 м/с. Днем на востоке сильная жара 35-38 градусов. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге — чрезвычайная. В Актобе ночью ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, на западе и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 38 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем на западе, севере и востоке — кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге ожидается чрезвычайная. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.