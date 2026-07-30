Жители Астаны смогут получать заказы от автономных роботов

В Астане в тестовом режиме запустили сервис автономной доставки заказов с помощью роботов-курьеров. На первом этапе воспользоваться новой услугой могут жители районов Есиль и Нура.

Пилотный проект реализуют акимат столицы совместно с Департаментом полиции города, АО «Astana Innovations» и компанией Yandex Qazaqstan при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Как работает доставка роботом

Оформить заказ можно через приложение Яндекс Go в разделе «Лавка». Если адрес находится в зоне действия проекта, пользователь сможет выбрать способ доставки – обычным курьером или роботом. Дополнительная плата за доставку с помощью автономного устройства не взимается.

После оформления заказа робот самостоятельно строит маршрут и доставляет его по пешеходной инфраструктуре к жилому дому. Устройство останавливается у подъезда или в ближайшей доступной точке, после чего клиент открывает грузовой отсек через смартфон и забирает покупку.

Как роботы ориентируются в городе

Автономные курьеры оснащены системами навигации, компьютерным зрением и технологиями распознавания объектов. Они способны анализировать окружающую обстановку, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и при необходимости останавливаться.

Средняя скорость движения роботов составляет около 6 км/ч, что позволяет им безопасно передвигаться по тротуарам. Благодаря современному программному обеспечению устройства могут работать при разных погодных условиях.

Когда стартовал проект

Первый тестовый запуск состоялся 15 июля 2026 года. Специалисты проверили работу роботов на городских маршрутах, их взаимодействие с пешеходами и инфраструктурой, а также безопасность эксплуатации.

Председатель правления Astana Innovations Гизат Амиргали отметил, что проект позволит оценить возможности автономной доставки в условиях городской среды.

«Астана последовательно внедряет современные технологии, которые делают городские сервисы удобнее и доступнее для жителей. Полученные результаты станут основой для дальнейшего развития автономной доставки в столице», – сообщил он.

Что изменится в будущем

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркнули, что развитие беспилотных технологий является одним из направлений цифровой трансформации Казахстана.

По мере успешной реализации пилотного проекта зона обслуживания роботов-курьеров будет расширяться. Жители и гости столицы смогут оценить новый формат доставки и его удобство в повседневной жизни.