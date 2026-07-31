Министерство иностранных дел Казахстана выясняет обстоятельства гибели гражданки республики в Сербии. Трагедия произошла в Белграде, где, по информации родственников, девушка выпала с шестого этажа жилого дома, сообщает BAQ.KZ.

После случившегося в социальной сети Threads было опубликовано видеообращение отца погибшей. Мужчина призвал придать произошедшему огласку и заявил, что у семьи возникли вопросы к обстоятельствам смерти дочери.

Родные просят провести расследование

Отец девушки рассказал, что самостоятельно изучает возможные обстоятельства произошедшего и просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией.

«Сейчас я нашел страницу этого парня – Влада. Его страницу выложу позже. Этот парень имеет к этому отношение. И еще какие-то украинские девушки замешаны. В общем, здесь может происходить что-то странное. Если есть неравнодушные граждане, свяжитесь», – сказал отец погибшей в опубликованном видео.

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При этом официального подтверждения изложенных родственниками версий на данный момент нет.

МИД Казахстана держит ситуацию на контроле

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили факт гибели гражданки республики и выразили соболезнования ее семье.

В ведомстве сообщили, что Посольство Казахстана в Сербии взаимодействует с местными правоохранительными органами для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Казахстанские дипломаты также поддерживают постоянную связь с родственниками погибшей, оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку. Вопрос находится на контроле министерства», – сообщили в МИД Казахстана.

Официальные причины и обстоятельства гибели девушки пока не раскрываются. Расследование продолжается.