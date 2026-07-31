Гибель казахстанки в Белграде: МИД взял ситуацию на контроль
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Министерство иностранных дел Казахстана выясняет обстоятельства гибели гражданки республики в Сербии. Трагедия произошла в Белграде, где, по информации родственников, девушка выпала с шестого этажа жилого дома, сообщает BAQ.KZ.
После случившегося в социальной сети Threads было опубликовано видеообращение отца погибшей. Мужчина призвал придать произошедшему огласку и заявил, что у семьи возникли вопросы к обстоятельствам смерти дочери.
Родные просят провести расследование
Отец девушки рассказал, что самостоятельно изучает возможные обстоятельства произошедшего и просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией.
«Сейчас я нашел страницу этого парня – Влада. Его страницу выложу позже. Этот парень имеет к этому отношение. И еще какие-то украинские девушки замешаны. В общем, здесь может происходить что-то странное. Если есть неравнодушные граждане, свяжитесь», – сказал отец погибшей в опубликованном видео.
@homeart_mebel
жаксы IТ Маманы болса мына екеуинин изин табу керек♬ оригинальный звук - home.artmebel
@homeart_mebel #кызым#белград #сербия #черногория ♬ оригинальный звук - home.artmebel
При этом официального подтверждения изложенных родственниками версий на данный момент нет.
МИД Казахстана держит ситуацию на контроле
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили факт гибели гражданки республики и выразили соболезнования ее семье.
В ведомстве сообщили, что Посольство Казахстана в Сербии взаимодействует с местными правоохранительными органами для установления всех обстоятельств произошедшего.
«Казахстанские дипломаты также поддерживают постоянную связь с родственниками погибшей, оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку. Вопрос находится на контроле министерства», – сообщили в МИД Казахстана.
Официальные причины и обстоятельства гибели девушки пока не раскрываются. Расследование продолжается.
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