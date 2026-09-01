Новый учебный год в Казахстане начался с открытия 57 школ

В Казахстане к 1 сентября открыли 57 новых школ на 62 тыс. ученических мест. Всего в 2026-2027 учебном году за парты сядут 4,1 млн детей, среди них более 380 тыс. первоклассников, передает BAQ.KZ.

Новые школы появились в разных регионах страны. Больше всего объектов ввели в Алматы, Западно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской и Туркестанской областях.

В школах предусмотрены помещения для учебы, спорта, творчества и технических занятий.

Строительство новых объектов идет в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по сокращению дефицита ученических мест и обновлению школьной инфраструктуры.

Параллельно продолжается работа с аварийными и трехсменными школами. Деньги на строительство направляют из Специального государственного фонда, Фонда поддержки инфраструктуры образования, местных бюджетов и за счет частных инвестиций.

Отдельно в стране идет программа реновации 1300 школ. Она включает обновление зданий, материально-технической базы и систем безопасности.

Всего в новом учебном году в Казахстане будут работать более 8 тыс. школ.