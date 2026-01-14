В 2025 году более 570 тысяч казахстанцев прошли онлайн-обучение на платформе профессионального развития Skills Enbek, в том числе 53,5 тысячи безработных. Платформа направлена на повышение профессиональных навыков населения и стимулирование карьерного роста, передает BAQ.KZ.

На Skills Enbek зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей, из которых 925,7 тысячи присоединились в 2025 году. Всего с момента запуска обучение прошли около 1,2 миллиона человек.

Особое внимание уделено молодежи в возрасте 16–35 лет. Из 56,6 тысячи безработных, завершивших обучение, около 16,9 тысячи — молодые люди из Туркестанской, Костанайской, Кызылординской областей, а также Алматы и Алматинской области. Более 56% слушателей безработных — женщины, преимущественно из тех же регионов.

Примерно 26 тысяч обучающихся — жители сельской местности, большая часть из Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областей.

На платформе размещено более 1 тысячи курсов по различным направлениям, из которых 382 — бесплатные. Среди самых популярных — "IT и телекоммуникации", "Повар-кондитер", "Управление персоналом", "Пішу және тігу" и курсы по использованию Электронной биржи труда. Продолжительность курсов варьируется от 1 до 72 часов.

Skills Enbek работает по принципу маркетплейса онлайн-образования. После успешного прохождения тестирования обучающиеся получают сертификат, который автоматически добавляется в их резюме на Enbek.kz, доступное потенциальным работодателям.

Платформа обеспечивает гибкость обучения: слушатели сами выбирают темп, язык и формат материала, могут отслеживать прогресс и получать консультации через чат-бот с искусственным интеллектом.