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58-летний футболист из Астаны умер во время турнира в Атбасаре

3 Сентября 2026, 11:54
АВТОР
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baq.kz 3 Сентября 2026, 11:54
3 Сентября 2026, 11:54
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Фото: baq.kz

Во время регионального футбольного турнира в Атбасаре Акмолинской области внезапно скончался 58-летний участник из Астаны. По предварительным данным полиции, причиной смерти стало заболевание сердца, сообщает BAQ.KZ.

Инцидент произошел непосредственно во время соревнований. Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрировали в Атбасарском районном отделе полиции.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало заболевание сердца. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

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