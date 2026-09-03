58-летний футболист из Астаны умер во время турнира в Атбасаре

Во время регионального футбольного турнира в Атбасаре Акмолинской области внезапно скончался 58-летний участник из Астаны. По предварительным данным полиции, причиной смерти стало заболевание сердца, сообщает BAQ.KZ.

Инцидент произошел непосредственно во время соревнований. Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрировали в Атбасарском районном отделе полиции.