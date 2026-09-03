58-летний футболист из Астаны умер во время турнира в Атбасаре
3 Сентября 2026, 11:54
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3 Сентября 2026, 11:543 Сентября 2026, 11:54
130Фото: baq.kz
Во время регионального футбольного турнира в Атбасаре Акмолинской области внезапно скончался 58-летний участник из Астаны. По предварительным данным полиции, причиной смерти стало заболевание сердца, сообщает BAQ.KZ.
Инцидент произошел непосредственно во время соревнований. Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрировали в Атбасарском районном отделе полиции.
Предварительно установлено, что причиной смерти стало заболевание сердца. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.
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