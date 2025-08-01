В Астане прошло 46-е заседание Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, приуроченное к Всемирному дню борьбы с этим преступлением, передает BAQ.KZ.

Под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения Виктории Шегай мероприятие собрало представителей ключевых государственных органов, международных организаций, включая МОМ и ОБСЕ, а также общественных объединений, оказывающих помощь пострадавшим.

Обсуждение прошло в гибридном формате и охватило широкий круг вопросов: от предоставления социальных и медицинских услуг жертвам, включая несовершеннолетних, до координации действий между ведомствами и повышения квалификации специалистов. Шегай подчеркнула, что торговля людьми остаётся одной из самых грубых форм нарушения прав человека, и Казахстан продолжает выполнять международные обязательства, включая реализацию норм Палермского протокола.

В числе ключевых достижений была отмечена разработка закона "О противодействии торговле людьми", принятого в 2024 году. Представители международных партнёров выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и поддержке Казахстана в борьбе с этим видом преступности. По итогам встречи рекомендовано провести серию просветительских и координационных мероприятий в регионах, все предложения внесены в итоговый протокол.

Согласно официальным данным, в 2024 году в стране были выявлены 247 жертв торговли людьми, в том числе дети и иностранные граждане. В 2025 году, по состоянию на 1 мая, зафиксировано уже 58 случаев. Государство продолжает оказывать специализированную помощь через сеть центров временного пребывания и региональные комиссии, охватывающие большую часть страны.