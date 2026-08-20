59 тысяч вопросов и семь лидеров партий: как прошли «Главные дебаты - 2026»

До выборов в Курултай остаются считанные дни, и 19 августа партии провели один из последних насыщенных дней предвыборной кампании. Пока кандидаты и представители партий встречались с жителями, трудовыми коллективами и профессиональными сообществами в регионах, вечером лидеры семи партий встретились на главных теледебатах. Вопросы экономики, доходов населения, сельского хозяйства, социальной политики и экологии стали главными темами последнего большого политического эфира перед голосованием.

Партия «Әділет» провела в Астане республиканскую диалоговую площадку по вопросам управления жилищным фондом с участием представителей ОСИ, КСК, управляющих компаний и отраслевых экспертов. Обсуждались модернизация инженерных сетей и цифровизация учета жилого фонда. Также представители партии встретились с международными наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и завершили поездку по Павлодарской области встречами с коллективами промышленных предприятий - «Богатырь Комир», Экибастузской ГРЭС-1, Павлодарского нефтехимического завода и «Алюминия Казахстана».

Общенациональная социал-демократическая партия провела встречу по вопросам трудовых прав, а также мероприятия с жителями села Көкпекті и молодежью в областном центре «Руханият». В ходе обсуждений затрагивались темы агропромышленного комплекса, экологии, пенсионного обеспечения и доступности образования. Отдельное внимание в публичном пространстве привлек эпизод одного из теледебатов. Предпринимательница Асем Болатжан обратила внимание на использование председателем ОСДП в ходе теледебатов слова «сәндидат» в отношении женщин-кандидатов от Народной партии Казахстана.

Партия «Байтақ» провела встречи с педагогами в селе Долан Алматинской области и с медицинскими работниками Мугалжарского района Актюбинской области, где обсуждались экология и здравоохранение. В Майском и Аккулинском районах Павлодарской области, часть территорий которых относится к зоне бывшего Семипалатинского ядерного полигона, обсуждались вопросы радиационного мониторинга почвы, воды и продуктов питания. Партия также провела встречи в Улытауской области и с коллективом энергетической компании «Алатау Жарық Компаниясы» в Алматы.

Народная партия Казахстана провела встречи с ветеранами, сотрудниками кризисного центра «Үміт», а также специалистами и пациентами центра помощи людям с зависимостями. В ходе встреч обсуждались вопросы контроля за отпуском рецептурных препаратов, социализации после лечения и обеспеченности школ психологами.

Партия «Ауыл» в Павлодарской области встретилась с представителями науки и образования, а также с трудовым коллективом хозяйства «AndasAgro» в селе Набережное, где обсуждались растениеводство и животноводство.

Демократическая партия «Ақ жол» продолжила предвыборные встречи в Улытауской, Костанайской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Павлодарской и Жамбылской областях. В Западно-Казахстанской области представители областного штаба встретились с жителями Жарсуатского сельского округа Бурлинского района и обсудили актуальные вопросы.

Партия «Respublica» провела в Акмолинской области форум сторонников с концертной программой и выставкой, а также встречу кандидатов с молодежным движением «Re Jastary».

«Главные дебаты - 2026»

19 августа на телеканале 24KZ (Агентство «Хабар») прошли «Главные дебаты – 2026» на тему «От роста экономики к благополучию граждан». В эфире приняли участие председатели всех семи партий: Айбек Дадебай («Әділет»), Дания Еспаева («Ақ жол»), Нурсултан Шоканов (Народная партия Казахстана), Кайрат Айтуганов («Ауыл»), Асхат Рахимжанов (ОСДП), Айдарбек Ходжаназаров (Respublica) и Азаматхан Амиртаев («Байтақ»).

Порядок выступлений определила открытая жеребьевка, прошедшая накануне, 18 августа. Формат дебатов включал четыре раунда – представление программ, ответы на вопросы оппонентов и зрителей, прямую дискуссию между партиями и заключительные выступления. Эфир сопровождался прямыми включениями из штабов всех партий и телемостами с казахстанцами в США, Китае и ОАЭ. Через QR-код и контакт-центр зрители направили около 59 тысяч вопросов, в том числе из-за рубежа.

Первым по итогам жеребьевки выступил председатель Respublica Айдарбек Ходжаназаров. Он рассказал о работе партии за последние три с половиной года и отметил, что среди часто поднимаемых гражданами вопросов остаются доходы и рост цен. В ходе ответов на вопросы Ходжаназаров также затронул влияние цифровизации на рынок труда, необходимость переподготовки кадров и взаимодействие системы образования с работодателями. В заключение он представил оценку результатов работы партии в текущем созыве Мажилиса, затронув вопросы регулирования вейпов, поступления военнослужащих в вузы, поддержки фермеров и государственных закупок.

Председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев в ходе дебатов затронул вопросы развития экологического туризма, охраны окружающей среды и использования бюджетных средств. Отвечая на вопрос о программе партии, он также сослался на данные аудиторской проверки о финансовых нарушениях и отметил необходимость более эффективного использования имеющихся ресурсов.

Председатель Демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева в ходе дебатов затронула вопросы распределения доходов от природных ресурсов, поддержки аграрного сектора и молодых семей. Отвечая на вопрос о работе партии в сфере сельского хозяйства, она сослалась на деятельность фракции в Мажилисе и назвала среди рассматриваемых направлений субсидирование АПК, налоговые меры и лизинг сельхозтехники. Также Еспаева напомнила о предложениях партии в сфере ипотечного кредитования молодых семей. В свою очередь, она задала председателю «Әділет» вопрос об источниках увеличения доходов бюджета без повышения налогов.

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай в ходе дебатов затронул вопросы занятости, доходов сельского населения и развития навыков в сфере искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о бюджетных доходах, он обозначил подход партии, связанный с расширением экономики, развитием среднего бизнеса, доступом к финансированию и стимулированием экспорта без увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Также Дадебай отметил необходимость развития глубокой переработки сырья внутри страны.

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов в ходе дебатов затронул вопросы повышения доходов сельских жителей, развития малого бизнеса и кооперации на селе. Говоря о зерновом экспорте, он обозначил необходимость глубокой переработки зерна, развития семеноводства и снижения зависимости от импортных семян. Также Айтуганов упомянул цифровизацию аграрного сектора, развитие аграрной науки и повышение производительности труда. В свою очередь, он задал председателю НПК вопрос о подходах к формированию единого стандарта качества жизни в регионах с разной экономической структурой.

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в ходе выступления затронул вопросы оплаты труда, контроля за государственными программами и бюджетными расходами, а также влияния доходов населения на внутренний спрос. В заключении он обозначил основные принципы, на которых партия выстраивает свою позицию, и отметил важность общественного контроля за выполнением предвыборных обещаний.

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов говорил о доступности продуктов, медицины и образования, регулировании монополий, поддержке малого и среднего бизнеса и учете экономической специализации регионов. Отвечая на вопрос о возможном алиментном фонде, он предложил рассмотреть его финансирование за счет средств, формируемых из возвращенных государству незаконно приобретенных активов.

Предпоследний день агитации показал, насколько разными остаются акценты партий – от поддержки сельского хозяйства и роста доходов до экологической повестки, социальных гарантий и контроля за бюджетными расходами. В финальных дебатах представители семи партий обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития страны и представили свои подходы к их решению. После завершения агитационного периода последует день тишины, а 23 августа состоится голосование.