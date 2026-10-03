В Казахстане назвали лучшие AI- и цифровые проекты 2026 года

Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды представителям технологической отрасли, внесшим вклад в развитие искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Церемония состоялась по итогам сессии AI & Digital Bridge 2026.

Победителями AI & Digital Bridge Awards 2026 стали:

GovTech Project of the Year — egov.GPT, ИИ-платформа для получения государственных услуг с помощью запросов на естественном языке;

EdTech Project of the Year — GoPrep, ИИ-платформа для подготовки к IELTS;

Startup of the Year — HealthTech, проект по автоматизации и проверке медицинской документации;

Corporate AI Transformation of the Year — Aventa AI, корпоративная GenAI-платформа для автоматизации рабочих процессов;

International Breakthrough of the Year — Higgsfield AI, платформа для создания и редактирования видео с использованием искусственного интеллекта;

Venture Fund of the Year — MA7 Ventures, венчурный фонд, инвестирующий от $150 тыс. до $1 млн в технологические стартапы с глобальным потенциалом;

Best Creative Industry Project of the Year — ōzen, цифровая платформа для музыкальной дистрибуции и работы с роялти.

В рамках AI & Digital Bridge 2026 Олжас Бектенов также провёл ряд двусторонних встреч с участниками форума. В частности, состоялись переговоры с сооснователем и генеральным директором Higgsfield AI Александром Машрабовым, согенеральным директором Kraken Дэвидом Рипли и соучредителем и президентом DREAM Себастианом Курцем.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере цифровых активов, подготовки кадров и реализации исследовательских проектов, а также развитие спортивного программирования и участие казахстанских специалистов в глобальных проектах.

По итогам встречи Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компания Kraken подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии рынка цифровых активов и применении блокчейн-технологий в Казахстане.