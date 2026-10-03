Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский

В возрасте 87 лет умер известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал Малахов.



Причина смерти пока не сообщается.