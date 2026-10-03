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Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский

Ему было 87 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

3 Октября 2026, 15:34
АВТОР
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SHOT 3 Октября 2026, 15:34
3 Октября 2026, 15:34
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Фото: SHOT

В возрасте 87 лет умер известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал Малахов.


Причина смерти пока не сообщается.

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