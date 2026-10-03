Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский
Ему было 87 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
3 Октября 2026, 15:34
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3 Октября 2026, 15:343 Октября 2026, 15:34
315Фото: SHOT
В возрасте 87 лет умер известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал Малахов.
Причина смерти пока не сообщается.
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