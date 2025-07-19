В Кызылординской области в рамках программы “Ауыл құтқарушылары” акиматам районов были вручены 6 единиц пожарного автотранспорта, передает BAQ.KZ.

Как отметили в МЧС РК, это — результат системной работы по укреплению противопожарной защиты и обеспечению безопасности населения.

Техника позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и защищать жизни и имущество сельчан.