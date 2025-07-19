  • 19 Июля, 13:33
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6 единиц пожарной техники вручили спасателям Кызылординской области

Новые автоцистерны предназначены для тушения пожаров в отдалённых селах.

Сегодня, 13:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: МЧС РК

В Кызылординской области в рамках программы “Ауыл құтқарушылары” акиматам районов были вручены 6 единиц пожарного автотранспорта, передает BAQ.KZ.

Как отметили в МЧС РК, это — результат системной работы по укреплению противопожарной защиты и обеспечению безопасности населения.

Техника позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и защищать жизни и имущество сельчан.

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