Хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалюте с помощью дипфейков

Северокорейские хакеры за последние 18 месяцев похитили более 400 млн долларов в криптовалюте, используя искусственный интеллект и поддельные видеозвонки. Об этом сообщили Минюст США и ФБР. Злоумышленники под видом знакомых приглашали сотрудников криптокомпаний на видеоконференции.

Там они использовали заранее записанные ролики и дипфейки, а затем под предлогом технических неполадок убеждали жертв перейти по вредоносным ссылкам. Установленные программы позволяли похищать криптовалюту и получать доступ к аккаунтам. ФБР также обнаружило более 900 видеозаписей с веб-камер жертв, которые хакеры использовали для дальнейшего обмана.

12 ноября Минюст США сообщил о конфискации облачной инфраструктуры операции FaceStealer. Отдельно американские власти добились ареста или блокировки криптовалюты на 1,2 млрд долларов, похищенной в результате другой атаки — на биржу Binance. По оценке властей США, украденные средства могут идти на финансирование северокорейского режима и его военных программ.