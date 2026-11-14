Хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалюте с помощью дипфейков
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Северокорейские хакеры за последние 18 месяцев похитили более 400 млн долларов в криптовалюте, используя искусственный интеллект и поддельные видеозвонки. Об этом сообщили Минюст США и ФБР. Злоумышленники под видом знакомых приглашали сотрудников криптокомпаний на видеоконференции.
Там они использовали заранее записанные ролики и дипфейки, а затем под предлогом технических неполадок убеждали жертв перейти по вредоносным ссылкам. Установленные программы позволяли похищать криптовалюту и получать доступ к аккаунтам. ФБР также обнаружило более 900 видеозаписей с веб-камер жертв, которые хакеры использовали для дальнейшего обмана.
12 ноября Минюст США сообщил о конфискации облачной инфраструктуры операции FaceStealer. Отдельно американские власти добились ареста или блокировки криптовалюты на 1,2 млрд долларов, похищенной в результате другой атаки — на биржу Binance. По оценке властей США, украденные средства могут идти на финансирование северокорейского режима и его военных программ.
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